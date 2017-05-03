В Курганинском районе в лесу нашли тело пропавшей женщины

В правоохранительные органы обратился сын 36-летней жительницы хутора Южного с заявлением об исчезновении матери в ноябре 2016 года. Организовали доследственную проверку.

Тело пропавшей нашли 2 мая в лесу поселка Лучезарного. У женщины были многочисленные телесные повреждения, правоохранители получили информацию, что к ее смерти причастна 32-летняя знакомая.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 8 ноября 2016 года 36-летняя женщина уехала в гости к знакомой в поселок Лучезарный. Они выпивали, между женщинами возник конфликт. Хозяйка дома избила гостью, после этого она фрагментом кирпича ударила оппонентку в височно-теменную область головы. Пострадавшая умерла спустя несколько часов в результате закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер и грудины.

Подозреваемую задержали. Рассматривается вопрос о заключении женщины под стражу. Расследование продолжается.