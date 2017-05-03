В Волжском вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на почтовое отделение
В Волжском полицейский в одиночку задержал вооруженного преступника, совершившего разбойное нападение на почтовое отделение.
В Волжском полицейский в одиночку задержал вооруженного преступника, совершившего разбойное нападение на почтовое отделение.
Около 11 часов утра старший сержант полиции Николай Марченко, проходя мимо дома по ул. Мира услышал выстрелы и крики, раздававшиеся из почтового отделения. Забежав в помещение, Николай увидел вооруженного карабином мужчину, забиравшего из кассы деньги. Мгновенно оценив ситуацию, старший сержант настиг нападавшего, разоружил его и вызвал наряд полиции.
Как сообщили VOLGOGRADRU в
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ.