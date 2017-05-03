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17:17 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волжском вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на почтовое отделение

В Волжском полицейский в одиночку задержал вооруженного преступника, совершившего разбойное нападение на почтовое отделение.

Около 11 часов утра старший сержант полиции Николай Марченко, проходя мимо дома по ул. Мира услышал выстрелы и крики, раздававшиеся из почтового отделения. Забежав в помещение, Николай увидел вооруженного карабином мужчину, забиравшего из кассы деньги. Мгновенно оценив ситуацию, старший сержант настиг нападавшего, разоружил его и вызвал наряд полиции.

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе регионального ГУ МВД России, задержанный 58-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у него был изъят карабин «Сайга», снаряженная двумя магазинами, охотничий нож, маска с прорезями для глаз и муляж гранаты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ.

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