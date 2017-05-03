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17:11 (мск), источник: Интерфакс

Более 50 горняков были заблокированы в шахте в Иране

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Более 50 горняков остаются заблокированными в шахте в Иране после произошедшего взрыва. Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел на севере страны в провинции Голестан.

Сообщается, что два человека погибли, еще около 25 были ранены. По данным спасателей, 16 шахтеров смогли выбраться. ​

Между тем, по данным иранских официальных лиц, число заблокированных в шахте горняков может быть гораздо больше: глава министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана заявил, что около 40 человек находятся в одной секции шахты, и еще столько же могут находиться в другой.

Спасательная операция затруднена из-за угрозы взрыва газа.

Всего на шахте работает около 500 человек.

В 2016 году Иран добыл около 1,68 млн тонн угля, большая часть которого пошла на собственные нужды, этот вид сырья Тегераном практически не экспортируется.

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