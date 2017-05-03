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17:23 (мск), источник: Kazinform

Беременная женщина грабила школьников в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Полиция задержала молодых женщин, которые грабили несовершеннолетних, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Экибастузские оперативники установили и задержали двух неработающих жительниц города 22−24 лет, которые промышляли грабежом несовершеннолетних, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области.

Одна из подозреваемых в преступлениях ждёт ребёнка, а вторая воспитывает двухлетнего сына. Грабительницы подходили к детям с вопросами «Что смотришь?» или «Чего смеешься?», вели себя при этом грубо, вызывающе, оказывая на школьников психологическое давление, и отбирали у несовершеннолетних, напуганных агрессивым поведением, золотые серьги, сотовые телефоны. Всё отобранное у детей золото они тут же сбывали в ломбард, а сотовый телефон перепродали. За пару дней от рук женщин пострадали трое несовершеннолетних, в основном ученики начальных классов школ.

По всем фактам грабежей проводится досудебное уголовное расследование. Подозреваемые в преступлениях женщины взяты под стражу.

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