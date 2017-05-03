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17:58 (мск), источник: Калининград.Ru

В автобусе у гостиницы «Калининград» умер мужчина

Днём в среду, 3 мая, в центре города умер пассажир автобуса № 1.

Источник: Калининград.Ru

Трагедия произошла около 15:40 на остановке у гостиницы «Калининград». Мужчина почувствовал недомогание во время поездки.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru очевидцы, на место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Однако спасти пассажира не удалось: медики констатировали смерть.

«В салоне автобуса было очень душно, мужчина начал бледнеть и потерял сознание. На вид погибшему около 50 лет», — рассказали очевидцы.

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