В автобусе у гостиницы «Калининград» умер мужчина
Днём в среду, 3 мая, в центре города умер пассажир автобуса № 1.
Днём в среду, 3 мая, в центре города умер пассажир автобуса № 1.
Трагедия произошла около 15:40 на остановке у гостиницы «Калининград». Мужчина почувствовал недомогание во время поездки.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru очевидцы, на место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Однако спасти пассажира не удалось: медики констатировали смерть.
«В салоне автобуса было очень душно, мужчина начал бледнеть и потерял сознание. На вид погибшему около 50 лет», — рассказали очевидцы.