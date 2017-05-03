В автобусе у гостиницы «Калининград» умер мужчина

Трагедия произошла около 15:40 на остановке у гостиницы «Калининград». Мужчина почувствовал недомогание во время поездки.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru очевидцы, на место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Однако спасти пассажира не удалось: медики констатировали смерть.

«В салоне автобуса было очень душно, мужчина начал бледнеть и потерял сознание. На вид погибшему около 50 лет», — рассказали очевидцы.