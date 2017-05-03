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17:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде нашли водителя, подрезавшего автобус с детьми

По предварительным данным, водитель неоднократно создавал аварийную ситуацию вблизи автобуса с детьми.

Полицейские установили водителя BMW, который маневрировал перед автобусом с детьми на улице Горького в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что в эфире региональной телекомпании вышел сюжет об опасных маневрах водителя. По предварительным данным, он неоднократно создавал аварийную ситуацию вблизи автобуса с табличкой «заказной», в котором школьники из города Бор возвращались с экскурсии.

Сейчас действия водителя изучают сотрудники Следственного комитета. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

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