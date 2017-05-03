На Софийской один фургон прилетел в зад другому, пострадали водители
В ДТП с двумя грузовичками во Фрунзенском районе Петербурга пострадали водители. Одного пришлось вызволять спасателям.
В ДТП с двумя грузовичками во Фрунзенском районе Петербурга пострадали водители. Одного пришлось вызволять спасателям.
Как сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:40 3 мая у дома 40, корпус 1, по Софийской улице грузовик Hyundai Porter врезался в автомобиль Volkswagen. По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владимира, грузовой фургон «Фольксваген» стоял на красный сигнал светофора, когда отвлекшийся водитель «Хёндэ» приехал ему в заднюю часть.
По данным ГИБДД, в результате аварии мужчина 1971 года рождения, управлявший Hyundai, получил тяжелые травмы, а мужчина 1967 года рождения, управлявший Volkswagen, — травмы средней тяжести.
«Зажало водителя,