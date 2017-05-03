В Петербурге поймали коллекторов, заливших дверные замки монтажной пеной

В Петербурге полицейские задержали сотрудника микрофинансовой компании «Домашние деньги» и его бывшего коллегу, сообщает Росбалт со ссылкой на Следственный комитет города.

Мужчин подозревают в порче чужого имущества.

По версии следствия, 25 марта один из коллекторов залил замочные скважины квартир в парадной на улице Ольминского и расклеил листовки с требованием погасить долг одного из жильцов. Сумма причиненного ущерба составила 8 тысяч рублей.

Второй задержанный, бывший сотрудник «Домашних денег», в феврале этого года залил монтажной пеной замочную скважину квартиры на Будапештской улице.

Решается вопрос о предъявлении обвинения коллекторам.