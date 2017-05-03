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18:36 (мск), источник: 112.ua

В Киеве двое братьев получили удар током на крыше электрички, один из них погиб

Второго брата госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Источник: 112.ua

Двое братьев 20−25 лет получили удар током на крыше электрички в Днепровском районе Киева. Один из них погиб, второго госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Об этом сообщает «Эспрессо».

Пострадавшие — уроженцы Сумской области. Один из них получил смертельный удар напряжением 27 тыс. вольт и остался лежать на крыше вагона. Спасатели сняли его оттуда после того, как обесточили линию. Его брат также получил высоковольтный удар, после чего упал на землю. По словам свидетелей, на нем горела одежда. Врачи «скорой» госпитализировали его с электротравмами и ожогами различной степени тяжести.

Как отмечается, молодые люди взобрались на крышу вагона электрички, чтобы попить пиво.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Киеве погиб 14 летний школьник, катаясь на крыше электрички.

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