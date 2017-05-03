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18:34 (мск), источник: АиФ Самара

Горевший на оптовом рынке Самары ангар с химией два часа тушили 65 пожарных

Площадь пожара в ангаре с бытовой химией составила 200 квадратных метров.

В среду, 3 мая, в 15:50, в Советском районе Самары, на проезде Мальцева произошел пожар, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.

На оптовом рынке «Самара», загорелась готовая продукция бытовой химии в ангаре на площади 200 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие пожарные подразделения в количестве 65 человек личного состава и 17 единиц техники. Угроза распространения пожара отсутствовала. Угрозы отравления населения продуктами горения не было. Посетителей рынка эвакуировали.

Пожар был локализован в 17:23, и полностью ликвидирован в 17:57.

Причину возникновения возгорания и ущерб от пожара установят эксперты.

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