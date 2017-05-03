Горевший на оптовом рынке Самары ангар с химией два часа тушили 65 пожарных
Площадь пожара в ангаре с бытовой химией составила 200 квадратных метров.
Площадь пожара в ангаре с бытовой химией составила 200 квадратных метров.
В среду, 3 мая, в 15:50, в Советском районе Самары, на проезде Мальцева произошел пожар, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.
На оптовом рынке «Самара», загорелась готовая продукция бытовой химии в ангаре на площади 200 квадратных метров.
В тушении пожара принимали участие пожарные подразделения в количестве 65 человек личного состава и 17 единиц техники. Угроза распространения пожара отсутствовала. Угрозы отравления населения продуктами горения не было. Посетителей рынка эвакуировали.
Пожар был локализован в 17:23, и полностью ликвидирован в 17:57.
Причину возникновения возгорания и ущерб от пожара установят эксперты.