Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Двухуровневые квартиры и их особенности
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Авианосец США поднял истребители при встрече с кораблями РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
11Подготовка техники к Параду Победы
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Протест одного
18:15 (мск), источник: 112.ua

В Запорожской обл. микроавтобус съехал с дороги и перевернулся: есть один погибший и пятеро пострадавших

Среди пострадавших 3-летняя девочка.

Источник: 112.ua

В Запорожской области на трассе «Запорожье-Донецк» произошло ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«55-летний водитель автомобиля “Opel Vivaro” в районе поворота на село Подгорное Новониколаевского района Запорожской области изменил направление движения, выехал за пределы проезжей части на левую обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении.

В результате аварии 50-летняя пассажирка автомобиля «Opel Vivaro» от полученных травм скончалась на месте. Еще пять пассажиров, среди которых 3-летняя девочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Новониколаевскую центральную районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате столкновения иномарки с микроавтобусом один человек погиб, пятеро получили травмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тиллерсон заявил о подготовке в США новых санкций против Северной Кореи
Путин объявил о снятии торговых ограничений между РФ и Турцией
Мэй объявила о прекращении деятельности британского парламента
СМИ: в США готовят проект по разрешению кризиса в Венесуэле
В России из-за парада ограничат работу аэропортов
Дети в лагере под Ижевском заразились норовирусом
Росавиация отзовет предупреждение о запрете чартеров в Турцию
В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь