В Запорожской обл. микроавтобус съехал с дороги и перевернулся: есть один погибший и пятеро пострадавших

В Запорожской области на трассе «Запорожье-Донецк» произошло ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«55-летний водитель автомобиля “Opel Vivaro” в районе поворота на село Подгорное Новониколаевского района Запорожской области изменил направление движения, выехал за пределы проезжей части на левую обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении.

В результате аварии 50-летняя пассажирка автомобиля «Opel Vivaro» от полученных травм скончалась на месте. Еще пять пассажиров, среди которых 3-летняя девочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Новониколаевскую центральную районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате столкновения иномарки с микроавтобусом один человек погиб, пятеро получили травмы.