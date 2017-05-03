Мужчина упал с пешеходного моста через МКАД и погиб

«УСК по городу Минску выясняет обстоятельства смерти мужчины, который сегодня около 17.00 упал с пешеходного моста через МКАД на дорогу между развязками у улиц Мазурова и Шаранговича. На месте работают следователи, сейчас проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал Алексей Климович.