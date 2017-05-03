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18:13 (мск), источник: БЕЛТА

Мужчина упал с пешеходного моста через МКАД и погиб

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина упал с пешеходного моста через МКАД и погиб, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

«УСК по городу Минску выясняет обстоятельства смерти мужчины, который сегодня около 17.00 упал с пешеходного моста через МКАД на дорогу между развязками у улиц Мазурова и Шаранговича. На месте работают следователи, сейчас проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал Алексей Климович.

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