Несколько человек застряли на колесе обозрения в Актау

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Несколько человек около получаса провели на 8-метровой высоте из-за остановки колеса обозрения, сообщает региональное издание «Лада».

«Переходили с мужем дорогу в парк “Акбота”. Думали, прокатиться бы на “Чертовом колесе”. Только подошли, узнали, что там люди застряли и висят уже около получаса. Было занято три или четыре кабинки. Это было в 16.55», — рассказала изданию жительница Актау Ирина.

Специалисты, обслуживающие колесо обозрения, сообщили, что аттракцион остановился из-за сбоя в работе электрощитового оборудования.

«Автомат выбило, прекратилась подача электричества. Связались с АУЭС, ждём электрика. Пострадавших нет, занято было всего две кабинки. Сняли их быстро, за 15−20 минут. Вручную прокрутили механизм и спустили кабинки, чтобы люди смогли выбраться», — рассказали специалисты.

Владелец аттракциона, предприниматель Булат Есеналиев, рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Сбой в работе аттракциона произошел из-за того, что при укладывании брусчатки повредили кабель, идущий к двигателю. Сейчас электрик поменяет кабель и все будет работать. На аттракционе в этот момент находились всего четыре человека. Никто из них не пострадал. Всех спустили на землю», — говорит предприниматель.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что к ним за помощью никто не обращался.

«В травматологический пункт Мангистауской областной больницы (МОБ) пострадавшие в результате происшествия на колесе обозрения не поступали», — говорит Аймет Мухаметов, заместитель директора МОБ по лечебной работе.

Аттракцион был запущен 1 мая.