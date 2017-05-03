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18:30 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пожар на площади около 300 кв. м произошел на складе в районе Соколиная гора

На востоке столицы в районе Соколиная гора произошел пожар на складе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

На востоке столицы в районе Соколиная гора произошел пожар на складе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«В 17:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Буракова, д. 6а. По предварительной информации, там происходит пожар в складском здании на общей площади около 300 кв. м.», — рассказали в министерстве.

На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Сообщений о пострадавших не поступало. По словам представителей администрации помещения, внутри людей быть не должно.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, горит складское помещение с товарами народного потребления.

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