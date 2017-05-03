Пожар на площади около 300 кв. м произошел на складе в районе Соколиная гора

На востоке столицы в районе Соколиная гора произошел пожар на складе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«В 17:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Буракова, д. 6а. По предварительной информации, там происходит пожар в складском здании на общей площади около 300 кв. м.», — рассказали в министерстве.