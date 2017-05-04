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11:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двое получили травмы во время поножовщины в Первомайском районе Нижегородской области

Сотрудники полиции установили личность и по горячим следам задержали подозреваемого.

Двое получили травмы во время поножовщины в Первомайском районе Нижегородской области.

Как сообщает региональный полицейский главк, 2 мая 2017 года неизвестный, находясь у одного из домов в поселке Малый Макателем, нанес двоим потерпевшим ножевые ранения в область плеча и грудной клетки.

По данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и по горячим следам задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния — 29-летнего неработающего ранее судимого местного жителя. Расследование продолжается.

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