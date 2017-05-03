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20:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дело о пожаре в Almaty Towers: подсудимый признал вину

Директор батутного центра Даурен Туяков заключил процессуальное соглашение о признании вины, родственники погибших при пожаре согласны на его освобождение.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Прокуратура Бостандыкского района Алматы удовлетворила ходатайство директора сгоревшего батутного центра Даурена Туякова о заключении процессуального соглашения. Все потерпевшие прошение также поддержали — они согласились с назначением подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы. Об новом повороте судебного процесса Sputnik Казахстан рассказал адвокат Туякова Алимжан Оралбай.

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Пожар в бизнес-центре Almaty Towers произошел 6 ноября 2016 года и унес жизни шести человек — сварщика и студентов, занимавшихся ремонтными работами. Позже выяснилось — нескольким рабочим удалось спастись: в помещении было два выхода, людям удалось выбраться через один из них. Другим не повезло: вторая дверь оказалась запертой, они отравились угарным газом. По словам Джохара Утебекова — адвоката арестованного директора батутного центра Даурена Туякова — администрация здания могла закрыть дверь из-за сданной смежной площади в аренду.

«Для заключения процессуального соглашения Туяков признал вину полностью. Дело было направлено в суд. Однако Бостандыкский суд № 2 вернул дело, так как усмотрел кое-какие нарушения, не связанные с содержанием самого соглашения — например, не хватает переводов на казахский и на русский языки», — рассказал адвокат.

Также он рассказал о том, что продолжается досудебное расследование в отношении некоторых подозреваемых, бездействие или халатность которых могли повлиять на трагический исход пожара в бизнес-центре.

«Может обнаружится вина некоторых людей, в отношении них дела выделены в отдельные производства. Расследует дело ДВД Алматы в отношении арендодателей, сотрудников КСП (кооператив собственников помещений Almaty Towers, — прим. ред.). Есть отдельное дело, которое городской прокуратурой передано в антикоррупционную службу — в отношении сотрудников ДЧС», — рассказал адвокат.

Предварительное слушание прошло 28 февраля этого года, однако были выявлены нарушения, допущенные при расследовании, и суд вернул дело в прокуратуру для их устранения. Даурен Туяков подозревается по части 3 статьи 292 УК РК — нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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