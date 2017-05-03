Дело о пожаре в Almaty Towers: подсудимый признал вину
Директор батутного центра Даурен Туяков заключил процессуальное соглашение о признании вины, родственники погибших при пожаре согласны на его освобождение.
Директор батутного центра Даурен Туяков заключил процессуальное соглашение о признании вины, родственники погибших при пожаре согласны на его освобождение.
АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Прокуратура Бостандыкского района Алматы удовлетворила ходатайство директора сгоревшего батутного центра Даурена Туякова о заключении процессуального соглашения. Все потерпевшие прошение также поддержали — они согласились с назначением подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы. Об новом повороте судебного процесса Sputnik Казахстан рассказал адвокат Туякова Алимжан Оралбай.
Пожар в
«Для заключения процессуального соглашения Туяков признал вину полностью. Дело было направлено в суд. Однако Бостандыкский суд № 2 вернул дело, так как усмотрел
Также он рассказал о том, что продолжается досудебное расследование в отношении некоторых подозреваемых, бездействие или халатность которых могли повлиять на трагический исход пожара в
«Может обнаружится вина некоторых людей, в отношении них дела выделены в отдельные производства. Расследует дело ДВД Алматы в отношении арендодателей, сотрудников КСП (кооператив собственников помещений Almaty Towers, — прим. ред.). Есть отдельное дело, которое городской прокуратурой передано в антикоррупционную службу — в отношении сотрудников ДЧС», — рассказал адвокат.
Предварительное слушание прошло 28 февраля этого года, однако были выявлены нарушения, допущенные при расследовании, и суд вернул дело в прокуратуру для их устранения. Даурен Туяков подозревается по части 3 статьи 292 УК РК — нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.