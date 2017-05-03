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21:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала без вести 9-летняя Яна Перчаткина

Утром девочка ушла в школу, но на занятия не пришла.

Весь Белорецк стоит на ушах: пропала второклашка. В 8 утра сегодня, 3 мая, 9-летняя Яна Перчаткина как обычно ушла в школу. Но вскоре выяснилось, что на уроках девочки не было. Родственники обзвонили-обежали всех ее знакомых и одноклассников — ничего.

— Мы обратились в полицию, уже вовсю идет розыск, с собаками ищут внучку, но пока никакой информации, — рассказывает бабушка девочки Елена Перчаткина. — Такого никогда не было, Яна у нас девочка домашняя, и если уходит гулять — то не дальше двора, с местными детьми играет.

Если вы видели ребенка, вам что-либо известно об этом, сообщите по телефону: 89061045460 (бабушка), либо в полицию.

Приметы: рост 145 см, светлые длинные волосы, схваченные резинкой, стройная. Была одета: белая рубашка, вязанная белая кофта, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые ботинки синего цвета. С собой — черный рюкзак с рисунком в виде лица девочки. Особые приметы: шрам от ожога на правой ноге.

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