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21:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Лениногорском районе сильным ветром снесло крышу с детского сада

Детей и сотрудников детского сада в момент ЧП в здании не было, никто не пострадал.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Сегодня сильным ветром повредило крышу здания детского сада в Лениногорском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 17.53 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что со здания детского сада в деревне Куакбаш Лениногорского района ветром сорвало крышу. По данным ГУ МЧС России по РТ, в момент ЧП ветер усилился до 15 м/с.

Детей и сотрудников детского сада в момент ЧП в здании не было, никто не пострадал.

Шифер и стропила повреждены на площади 312 квадратных метров.

Занятия в детском саду будут отменены до тех пор, пока крышу не отремонтируют. К слову, этот детский сад посещают 14 детей.

Завтра в Лениногорском районе состоится заседание КЧС, на котором будет принято решение о подрядчике и сроках восстановления кровли.

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