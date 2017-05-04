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08:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже Россельхознадзор уничтожил прилетевшую из Германии орхидею

Цветок прислали по почте без фитосанитарного сертификата.

В Воронеже уничтожили орхидею, обнаруженную при таможенном оформлении почтового отправления из Германии, сообщила пресс-служба Россельхознадзора в среду, 3 мая. Горшечное растение прислали без фитосанитарного сертификата.

Кроме того, по данным ведомства, за минувшую неделю госинспекторы пресекли неоднократные попытки ввоза с Украины продовольственного картофеля, саженцев декоративных растений и грецких орехов в скорлупе на международном автопропускном пункте Бугаевка. Продукцию без санитарных документов вернули на Украину.

В соответствии с законом «О карантине растений» ввоз груза разрешается, если продукция сопровождается документами, подтверждающими, что товар соответствует требованиям международных договоров.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз 25 т картофеля без фитосанитарного сертификата с Украины.

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