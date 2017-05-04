Ялтинскую чиновницу обвинили в ущербе бюджету на 2,3 млрд рублей

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым, начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты подозревается в халатности при продаже земельных участков. По данным следствия, весной 2015 года подозреваемая неправомерно применила нормы республиканского и федерального законодательства, и из-за небрежного отношения к службе при продаже земельных участков бюджет муниципального образования городской округ Ялта недосчитался более 2,3 миллиардов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю по части 1.1 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и повлекшее причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества или государства). Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Интересно, что в феврале 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил главе Госкомрегистра Александру Спиридонову проверить законность сделок при продаже земли в Ялте.

— Я не собираюсь допускать, чтобы самая дорогая приморская земля даром была отдана под непонятные цели без определения градостроительных норм, без определения того, кто отвечает за подводку инфраструктуры, сети, дорог и так далее, — заявил он. — Получается так, что треть деятелей или так называемых бизнесменов просто торгует ялтинской землей. Это необходимо прекратить. Если посчитать весь объем средств от продажи земли, он превышает бюджет Ялты в 10 раз. Это странно и неприемлемо.

В то же время поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Крыма в 2016 году от муниципального образования Ялта составили 1,19 миллиарда рублей, то есть в два раза меньше, чем инкриминируется ялтинской чиновнице.