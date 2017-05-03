В Вышгороде погиб солдат срочной службы, подозреваемому в убийстве «по неосторожности» избрана мера пресечения

«Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины расследуется уголовное производство по факту неосторожного обращения с оружием, что привело к смерти военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Киевской области», — говориться в сообщении.

Подозреваемому в убийстве солдата срочной службы в Киевской области избрана мера пресечения. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В ДТП под Киевом погиб пошедший на обгон священник-депутат

По информации прокуратуры, предварительно установлено, что один из военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием произвел выстрел в другого сослуживца, что привело к его смерти.

Указанному лицу сообщено о подозрении ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, что причинило смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.

Стоит отметить, что ТСН.ua, ссылаясь на брата погибшего Сергея Высоцкого, уточняло, что убийство произошло в городе Вышгороде, убит солдат срочной службы воинской части Т0710 Госслужбы спецтранспорта Александр Высоцкий.

«В четверг, 27 апреля 2017 года, примерно в 22:20 позвонили отцу на мобильный, как потом узнали, заместитель командира части по работе с личным составом. И сообщили, что брат был убит по неизвестной причине», — заявил брат погибшего.

По его словам, тогда же среди вероятных причин смерти назвали неосторожное обращение с оружием. По словам брата, Александру выстрелили в голову. Родные солдата вначале подумали, что речь идет о самоубийстве, но в части уточнили, что его убил товарищ по службе.

Похоронили солдата утром 29 апреля 2017 года. Родные парня утверждают, что ему нравилось нести службу и ни о каких конфликтах с сослуживцами он не рассказывал.