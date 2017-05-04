При пожаре в микрорайоне Гидростроителей пострадали два дома
Крупный пожар на улице Мачуги в краевом центре подразделения огнеборцев тушили около полутора часов.
Крупный пожар на улице Мачуги в краевом центре подразделения огнеборцев тушили около полутора часов.
Как сообщал «Югополис», сообщение о возгорании в частном доме поступило на пульт «01» Краснодарского
Горел частный дом, площадь огня составила около 200 квадратных метров. Затем загорелось второе строение площадью 50 квадратных метров.
На месте работала оперативная группа Краснодарского
В 21.36 огонь был локализован, в 21.58 удалось ликвидировать открытое горение.
Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает
Как сообщал «Югополис», 2 недели назад в краснодарском микрорайоне Гидростоителей был другой крупный пожар -горел строящийся паркинг на улице Знаменского.