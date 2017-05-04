При пожаре в микрорайоне Гидростроителей пострадали два дома

Как сообщал «Югополис», сообщение о возгорании в частном доме поступило на пульт «01» Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 20.38 в среду, 3 мая. Через 5 минут к месту происшествия прибыли подразделения пожарной охраны.

Горел частный дом, площадь огня составила около 200 квадратных метров. Затем загорелось второе строение площадью 50 квадратных метров.

На месте работала оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Всего было задействовано 57 человек и 16 единиц техники, от МЧС России — 36 человек и 10 единиц техники.

В 21.36 огонь был локализован, в 21.58 удалось ликвидировать открытое горение.

Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщал «Югополис», 2 недели назад в краснодарском микрорайоне Гидростоителей был другой крупный пожар -горел строящийся паркинг на улице Знаменского.