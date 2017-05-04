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03:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Интерпол депортировал из Таиланда во Владивосток обвиняемого в крупном мошенничестве

Обвиняемый получил от граждан 8,5 млн рублей на строительство недвижимости и скрылся.

Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Сотрудники Национального центрального Бюро Интерпола МВД России из Таиланда депортировали 45-летнего уроженца Владивостока, обвиняемого в крупном мошенничестве. По версии следствия, обвиняемый получил от граждан 8,5 млн рублей на строительство недвижимости и скрылся, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Фигурант уголовного дела разыскивался за мошеннические действия в особо крупном размере, совершенные во Владивостоке в период с июля 2007 года по август 2008. По версии следствия, обвиняемый путем злоупотребления доверием получил от граждан денежные средства в размере 8,5 млн рублей.

В результате противоправных действий обвиняемого пострадали четыре человека, которые внесли средства на строительство недвижимости в Таиланде.

По данному факту СУ УМВД России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что обвиняемый после совершения преступления скрылся, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

В марте текущего года в результате оперативных мероприятий фигурант уголовного дела задержан правоохранительными органами в Тайланде. Сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку обвиняемый доставлен в следственный изолятор.

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