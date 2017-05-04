В Иркутской области резко выросло число бытовых пожаров

Как сообщает 3 мая пресс-служба ГУ МЧС России по региону, всего с начала года в области произошло на 42 пожара больше, чем за аналогичный прошлогодний период. На пожарах погибли 69 человек, столько же получили травмы. Большинство пожаров в жилье происходило по причине перехода на строения огня от палов травы и сжигания мусора. Вторая распространённая причина возгораний — короткое замыкание электропроводки.

«На прошедшей неделе в регионе отмечался рост термических аномалий, — заметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. — Количество термически активных точек по причине выжигания сухой растительности, незаконного в условиях особого противопожарного режима, составляет более половины от всех зарегистрированных». По его словам, в регионе усилена работа по выявлению лиц, причастных к возникновению возгораний и незаконному выжиганию сухой растительности. Только за сжигание сухой травы в Иркутской области в апреле привлекли к административной ответственности в виде штрафа более 200 человек.

С 28 апреля на территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, увеличением количества пожаров в населенных пунктах, неблагоприятными метеорологическими явлениями и угрозой функционирования систем жизнеобеспечения населения региона.