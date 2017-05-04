В Иркутской области резко выросло число бытовых пожаров
Количество бытовых пожаров резко выросло в Иркутской области во второй половине апреля 2017 года.
Количество бытовых пожаров резко выросло в Иркутской области во второй половине апреля 2017 года.
Как сообщает 3 мая
«На прошедшей неделе в регионе отмечался рост термических аномалий, — заметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. — Количество термически активных точек по причине выжигания сухой растительности, незаконного в условиях особого противопожарного режима, составляет более половины от всех зарегистрированных». По его словам, в регионе усилена работа по выявлению лиц, причастных к возникновению возгораний и незаконному выжиганию сухой растительности. Только за сжигание сухой травы в Иркутской области в апреле привлекли к административной ответственности в виде штрафа более 200 человек.
С 28 апреля на территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, увеличением количества пожаров в населенных пунктах, неблагоприятными метеорологическими явлениями и угрозой функционирования систем жизнеобеспечения населения региона.
Очевидцев нарушения правил пожарной безопасности просят сообщить об увиденном на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области: