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03:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области резко выросло число бытовых пожаров

Количество бытовых пожаров резко выросло в Иркутской области во второй половине апреля 2017 года.

Как сообщает 3 мая пресс-служба ГУ МЧС России по региону, всего с начала года в области произошло на 42 пожара больше, чем за аналогичный прошлогодний период. На пожарах погибли 69 человек, столько же получили травмы. Большинство пожаров в жилье происходило по причине перехода на строения огня от палов травы и сжигания мусора. Вторая распространённая причина возгораний — короткое замыкание электропроводки.

«На прошедшей неделе в регионе отмечался рост термических аномалий, — заметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. — Количество термически активных точек по причине выжигания сухой растительности, незаконного в условиях особого противопожарного режима, составляет более половины от всех зарегистрированных». По его словам, в регионе усилена работа по выявлению лиц, причастных к возникновению возгораний и незаконному выжиганию сухой растительности. Только за сжигание сухой травы в Иркутской области в апреле привлекли к административной ответственности в виде штрафа более 200 человек.

С 28 апреля на территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, увеличением количества пожаров в населенных пунктах, неблагоприятными метеорологическими явлениями и угрозой функционирования систем жизнеобеспечения населения региона.

Очевидцев нарушения правил пожарной безопасности просят сообщить об увиденном на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39−99−99.

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