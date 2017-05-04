Автомобиль с телами двоих мужчин подняли со дна озера в Хабаровском крае

После обследования Падалинского озера сотрудники МЧС нашли затонувший в нем автомобиль. В салоне водолазы обнаружили два тела, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Напомним, автомобиль «Хонда» рухнул с моста в водоем в воскресенье, 30 апреля. Судя по повреждениям кузова, перед падением в воду иномарка кувырком скатилась по насыпи. Внутри находились двое мужчин, выбраться из автомобиля они не смогли. Поиски пропавших велись в течение дня, однако затем были приостановлены из-за сильного течения и большой воды.

Глубина озера в месте, куда упала машина, составляет около семи метров. Спустя четыре дня после инцидента условия позволили водолазам обследовать дно озера. Машину уже вытащили на берег.