Автомобиль с телами двоих мужчин подняли со дна озера в Хабаровском крае
Добраться до затонувшей машины спасатели смогли только спустя четыре дня после происшествия.
Добраться до затонувшей машины спасатели смогли только спустя четыре дня после происшествия.
После обследования Падалинского озера сотрудники МЧС нашли затонувший в нем автомобиль. В салоне водолазы обнаружили два тела, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.
Напомним, автомобиль «Хонда» рухнул с моста в водоем в воскресенье, 30 апреля. Судя по повреждениям кузова, перед падением в воду иномарка кувырком скатилась по насыпи. Внутри находились двое мужчин, выбраться из автомобиля они не смогли. Поиски пропавших велись в течение дня, однако затем были приостановлены
Глубина озера в месте, куда упала машина, составляет около семи метров. Спустя четыре дня после инцидента условия позволили водолазам обследовать дно озера. Машину уже вытащили на берег.