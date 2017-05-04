Дотла сгорел автомобиль, попавший в массовое ДТП под Ареной «Ерофей» в Хабаровске

Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.

Массовое ДТП, в котором сгорел один из автомобилей, произошло под Ареной «Ерофей» в Хабаровске. Несмотря на то, что в столкновении приняло участие сразу три автомобиля, никто из водителей серьезно не пострадал, сообщает корр. ИА AmurMedia.

ДТП произошло в районе Арены «Ерофей», на пересечении улиц Павла Морозова — Ангарской. В столкновении участвовало сразу три автомобиля: УАЗ Патриот, Toyota Crown и Toyota Corolla.

Как сообщают очевидцы происшествия, после того, как водитель УАЗа Патриот обогнал Toyota Corolla, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Здесь и произошло столкновение с Toyota Crown. Удар был настолько сильным, что УАЗ сразу-же загорелся. Спустя некоторое время пламя полностью уничтожило автомобиль.

К счастью, «киношного» взрыва так и не последовало. Как сообщили в отделении отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску, несмотря на масштаб столкновения, в ДТП никто не пострадал.