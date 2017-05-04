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05:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На остановке у краевой больницы сгорел торговый павильон

Причины возгорания пока не установлены.

Потушен пожар в одном из торговых павильонов на ул. Партизана Железняка. Возгорание произошло утром в киоске «Мир цветов» на остановке общественного транспорта у краевой больницы.

Причины возгорания пока не установлены.

Ранее сообщалось, что в районе краевой клинической больницы на ул. Партизана Железняка вместо ларьков появятся новые парковочные места. Администрация района готова предложить компенсации предпринимателям, которые владеют цветочными павильонами.

На минувшей неделе на ул. Партизана Железняка был зафиксирован еще один крупный пожар. На остановке «Зенит» сгорели 3 павильона, общая площадь пожара составила 200 кв. метров. Сейчас рабочие восстанавливают торговые объекты. При этом в администрации уточняют, что к концу года киоски должны снести, так как федеральный закон требует, чтобы ларьки не находились в границах дорог.

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