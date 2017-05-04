Обвиняемого в мошенничестве с россиянина депортировали из Таиланда

В 2013 году УМВД РФ по Приморскому краю распространяло информацию о розыске жителя Владивостока Матвея Шувалова за ряд афер. Сообщалось, что он может регулярно выезжать в Таиланд. Тогда в полиции сообщали, что Шувалов подозревается в случаях мошенничества с недвижимостью в Таиланде. В марте источник сообщил, что правоохранители Таиланда задержали Шувалова, который с 2013 года разыскивается за мошенничество с недвижимостью за рубежом.

«В сопровождении сотрудников национального центрального Бюро Интерпола МВД России из Таиланда депортирован 45-летний уроженец Владивостока, обвиняемый в совершении преступления по статье “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере”. Фигурант уголовного дела разыскивался за мошеннические действия в особо крупном размере, совершенные во Владивостоке в период с июля 2007 года по август 2008 года», — сообщает краевое УМВД РФ.

По версии следствия, обвиняемый, злоупотребляя доверием, получил от граждан 8,5 миллионов рублей, пострадали четыре человека, которые внесли средства на строительство недвижимости в Таиланде.

В связи с тем, что обвиняемый после совершения преступления скрылся, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В марте фигурант уголовного дела задержан правоохранительными органами в Таиланде. Сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку обвиняемый доставлен в следственный изолятор, отмечает УМВД.