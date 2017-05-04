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05:43 (мск), источник: Newslab.ru

Парень с «гранатой» пытался ограбить банк в Красноярске

В банк зашел молодой человек и потребовал у оператора деньги. Получив отказ, он продемонстрировал девушке предмет, похожий на гранату, после чего та сразу же нажала тревожную кнопку.

Полицейские просят помощи у красноярцев в розыске подозреваемого в разбойном нападении на банк. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», преступление было совершено в 6 часов вечера 3 мая в одном из банков Ленинского района — по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Название банка в ведомстве не уточняют.

В банк зашел молодой человек и потребовал у оператора деньги. Получив отказ, он продемонстрировал девушке предмет, похожий на гранату, после чего та сразу же нажала тревожную кнопку. Злоумышленник испугался и убежал, так и не получив желаемого.

Прибывшие на место полицейские опросили персонал банка и очевидцев. В настоящее время они продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося и разыскивать налетчика.

Всех, кто располагает информацией о подозреваемом, просят позвонит в полицию по телефону (391) 227−19−95 или 02.

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