Парень с «гранатой» пытался ограбить банк в Красноярске

Полицейские просят помощи у красноярцев в розыске подозреваемого в разбойном нападении на банк. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», преступление было совершено в 6 часов вечера 3 мая в одном из банков Ленинского района — по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Название банка в ведомстве не уточняют.

В банк зашел молодой человек и потребовал у оператора деньги. Получив отказ, он продемонстрировал девушке предмет, похожий на гранату, после чего та сразу же нажала тревожную кнопку. Злоумышленник испугался и убежал, так и не получив желаемого.

Прибывшие на место полицейские опросили персонал банка и очевидцев. В настоящее время они продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося и разыскивать налетчика.

Всех, кто располагает информацией о подозреваемом, просят позвонит в полицию по телефону (391) 227−19−95 или 02.