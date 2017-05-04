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05:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутян не пустят на Мунку-Сардык в Бурятии до снятия режима ЧС

Восхождения на наивысшую точку Саян — Мунку-Сардык в Бурятии запрещены до отмены режима чрезвычайной ситуации, введённого в республике из-за высокой пожароопасности до стабилизации обстановки.

Как пояснили 4 мая 2017 года «Байкал Инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, в районе горы дежурят спасатели, заранее зарегистрировавшиеся группы туристов предупреждают о введенном ограничении и отказывают, вышедших на маршрут разворачивают обратно.

А между тем ежегодно в длинные майские праздники происходит массовое восхождение на гору Мунку-Сардык, число туристов, прибывающих из разных регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья, достигает нескольких тысяч. Очень популярен маршрут у жителей Иркутской области.

Напомним, 28 апреля пресс-служба ГУ МЧС России сообщала, что режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введен во всем Сибирском федеральном округе. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. За нарушение правил пожарной безопасности грозит административный штраф, в более серьезных случаях предусмотрена уголовная ответственность.

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