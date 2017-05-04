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07:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

На улицах затопленного поселка Петропавловска ловят рыбу

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. В затопленном поселке Кожевенный завод в Петропавловске неунывающие жители ловят рыбу прямо на улицах, сидя на автобусных остановках, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

В социальных сетях Петропавловска появился видеоролик, на котором мужчины рыбачат возле Кожзавода на остановке. За два дня видео под авторством Игоря Колесникова собрало более 11 тысяч просмотров.

Большая вода пришла в поселок Кожевенный завод в ночь на 25 апреля, за считанные часы подтопив десятки домов. Вода продолжала подниматься еще несколько суток. В результате в списке подтопленных оказались 150 домов.

Вода стоит в поселке уже десятый день и, несмотря на то, что ее откачивают, отступать не собирается. Более того, идет вторая волна паводка, и, по словам жителей поселка, вода снова начала подниматься.

«Вода прибывает. Волны огромные, как на море. Выстоят ли наши дома и хозяйственные постройки? Заборы и ворота у многих сломаны — волнами сносит их. Все наши огороды забило огромными островами камышей. Говорят, вода будет прибывать еще до 6—8 мая. Наверное, вторая волна переплюнет первую», — пишет на своей странице в соцсети жительница поселка Наталья Чорба.

Через несколько часов она добавила, что «вторая волна идет, воды больше, чем после первого раза, она заходит в дома».

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