Свыше 350 жителей Хабаровского края пострадали от укусов клещей с начала марта

За минувшую неделю в медицинские учреждения обратились 187 человек, из них — 72 ребенка. Чаще всего такие жалобы поступают в Хабаровске, Амурском, Нанайском районе и районе имени Лазо. Единичные случаи регистрируются в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском, Верхнебуреинском районах и районе имени Полины Осипенко.

«С начала опасного сезона экстренную профилактику получили 184 пострадавших от укуса клеща, в том числе 136 детей. Введение иммуноглобулина позволяет минимизировать риски заражения клещевым вирусным энцефалитом. В первую очередь его вводят непривитым или получившим не полный курс вакцинации. Иммуноглобулин необходимо ввести в первые четверо суток после присасывания. Рассчитывать на бесплатный укол могут дети и лица пожилого возраста», — рассказала консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

По ее словам, во всех случаях заболевание клещевым вирусным энцефалитом не подтверждено, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, в Хабаровском крае вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 102 391 человек.