Найден убийца, угрожавший посетителям кафе водяным пистолетом с кислотой

Следователи предъявили обвинение 32-летнему жителю Пермского края, которого подозревают в совершении тяжкого преступления в соликамском кафе «Соблазн».

Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, преступление произошло 25 декабря 2016 года. Вечером в заведение общепита ворвался мужчина и потребовал у кассира всю выручку. В руках у злоумышленника был водяной пистолет. Он заявил, что внутри — кислота. Узнав, что денег в кассе нет, мужчина поспешил скрыться. Однако перед тем, как уйти, нанёс одному из посетителей удар ножом в живот. Позже потерпевший скончался в машине «скорой помощи».

По горячим следам преступника задержать не удалось. Его нашли 12 апреля 2017 года в Соликамске. В ходе допроса он признался в трёх разбойных нападениях. В их числе было и это преступление. Сейчас преступник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.