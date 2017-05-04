Издержки аутсорсинга: В Башкирии школьный повар обворовала столовую
Женщина вынесла продукты на 30 тысяч рублей.
Женщина вынесла продукты на 30 тысяч рублей.
Скандал произошел в одной из нефтекамских школ: повара поймали на краже.
Оказалось, еще в 2016 году руководство учебного заведения заключило договор с предпринимателем, на плечи которого возлагалась организация питания в столовой. Сразу же обновился состав работников.
А в один из февральских дней
— Суд признал женщину виновной в присвоении вверенного ей имущества, по приговору она получила 1 год ограничения свободы, — отметили в
В течение этого срока осужденной нельзя будет покидать квартиру по вечерам и ночью, выезжать из города, посещать некоторые общественные заведения.