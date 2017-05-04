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07:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Издержки аутсорсинга: В Башкирии школьный повар обворовала столовую

Женщина вынесла продукты на 30 тысяч рублей.

Скандал произошел в одной из нефтекамских школ: повара поймали на краже.

Оказалось, еще в 2016 году руководство учебного заведения заключило договор с предпринимателем, на плечи которого возлагалась организация питания в столовой. Сразу же обновился состав работников.

А в один из февральских дней шеф-повар столовой попросила подчиненных перенести в ее машину продукты. А на вопросы коллег ответила просто: дескать, планируется ревизия, и излишки придется на время отвезти на склад. Но на самом деле все продукты женщина увезла домой. Позже выяснилось, что ущерб составил около 30 тысяч рублей.

— Суд признал женщину виновной в присвоении вверенного ей имущества, по приговору она получила 1 год ограничения свободы, — отметили в пресс-службе Верховного суда РБ.

В течение этого срока осужденной нельзя будет покидать квартиру по вечерам и ночью, выезжать из города, посещать некоторые общественные заведения.

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