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06:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшего без вести выходца из Приморья ищут в Хабаровском крае

Связь с молодым человеком оборвалась около трех недель назад.

Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.

Выходца из Приморского края 21-летнего Дмитрия Мельчукова разыскивают родные в Хабаровском крае. По словам сестры пропавшего молодого человека, связь с братом неожиданно оборвалась около трех недель назад, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Ранее Дмитрий проживал в селе Новодевица в Хорольском районе Приморского края. Но последние три года брат проживал и работал в Советской Гавани. С февраля текущего года мы, к сожалению, потеряли с ним связь. Однако 15 апреля утром Дима позвонил своей маме с неизвестного номера. Разговор длился не более 2 минут. Брат сказал, что идет пешком из Хабаровска в Приморский край с каким-то пожилым мужчиной. Потом связь прервалась. Больше о нем ничего неизвестно, — рассказала сестра пропавшего молодого человека Марина Хлопова.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее пропавшем родственнике, девушка просит звонить по телефону 89244352433.

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