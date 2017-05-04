Пропавшего без вести выходца из Приморья ищут в Хабаровском крае

Хабаровск, 4 мая, AmurMedia.

Выходца из Приморского края 21-летнего Дмитрия Мельчукова разыскивают родные в Хабаровском крае. По словам сестры пропавшего молодого человека, связь с братом неожиданно оборвалась около трех недель назад, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Ранее Дмитрий проживал в селе Новодевица в Хорольском районе Приморского края. Но последние три года брат проживал и работал в Советской Гавани. С февраля текущего года мы, к сожалению, потеряли с ним связь. Однако 15 апреля утром Дима позвонил своей маме с неизвестного номера. Разговор длился не более 2 минут. Брат сказал, что идет пешком из Хабаровска в Приморский край с каким-то пожилым мужчиной. Потом связь прервалась. Больше о нем ничего неизвестно, — рассказала сестра пропавшего молодого человека Марина Хлопова.