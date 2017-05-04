Житель Владивостока получил 1,5 года колонии строгого режима за пост в «ВКонтакте»

Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Первомайский районный суд Владивостока приговорил местного жителя к 1,5 году колонии строгого режима за экстремистский пост в «ВКонтакте». Ноутбук и мобильный телефон, которые фигурант использовал при совершении уголовно-наказуемых деяний, также конфисковали по решению суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Фигурант с декабря 2014 года на протяжении почти года публиковал на странице своего профиля в социальной сети «ВКонтакте» информационные сообщения, в том числе видеоролики, изображения с текстами, содержащими оскорбления религиозных и национальных чувств представителей народов.

«Согласно выводам эксперта информационные сообщения содержали психологические и лингвистические признаки унижения человеческого достоинства группы лиц, выделяемых по национальному признаку (представителей Кавказа и Средней Азии), возбуждения вражды (розни, ненависти) в отношении группы лиц, выделяемой как по национальному признаку, так и по расовому (по отношению к представителям “небелой” расы) признаку», — отмечает Елена Телегина.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом его личности, отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений, суд назначил ему за содеянное 1,5 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.