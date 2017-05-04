В Екатеринбурге пожар уничтожил коллективные сады

В ночь на 4 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Контролеров произошел крупный пожар. Он уничтожил множество садовых домов и гаражей в коллективном саду «Рябинушка».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило около 02.30. Пламя охватило площадь в 1000 квадратных метров. На тушение огня были брошены 45 человек и 22 единицы техники.

Пожар удалось потушить спустя 2,5 часа. Сейчас спасатели проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Выясняются причины случившегося.

Стоит отметить, что в последние дни на Урале в связи с теплой погодой ежедневно происходят возгорания. Накануне в Белоярском городском округе на станции Баженово огонь уничтожил две двухэтажки. Более 10 человек остались без крова. Серьезный лесной пожар произошел возле Озерска в Челябинской области. Его тушили два дня. Весь город заволокло дымом.