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06:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске задержан распространитель наркотиков через Интернет

В Иркутске арестован подозреваемый в покушении на сбыт синтетических наркотиков.

В Иркутске полицейские задержали 34-летнего подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков с использованием Интернета. Как сообщает 4 мая 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, по версии оперативников, мужчина связывался с потенциальными покупателями наркотиков в одном из популярных сервисов по обмену сообщениями и размещал для них незаконный товар в тайниках-закладках.

Правоохранители обнаружили и изъяли у задержанного доказательства его незаконной деятельности: сим-карты для телефона, ноутбук, банковские карты, весы, фасовочные пакеты и наркотические вещества. Куйбышевский районный суд Иркутска в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч 3 ст. 228.1 УК РФ. Санкцией нормы права предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с наложением штрафа до 500 тыс. рублей.

Справка. С середины 2016 года (с момента создания подразделения УНК ГУ МВД) полицейские пресекли незаконную деятельность семи преступных групп, занимавшихся наркоторговлей при помощи служб моментальных сообщений в Интернете. Часть из них работала на межрегиональном уровне, распространяя наркотики в Забайкалье и на Дальний Восток. У них изъято более 50 кг синтетических наркотиков, большая доля из которых была предназначена для распространения на территории Иркутской области, часть была оптовой партией, предназначенной для распространения в соседних регионах.

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