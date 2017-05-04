Жительницу Новосибирской области обвиняют в покупке шпионского оборудования

Пенсионерка заказала диктофон похожий на флешкарту через сайт «Алиэкспресс». Теперь её обвиняют в покушении на незаконное приобретение специальных средств для негласного получения информации.

«Пенсионерка Беляева осенью 2015 года, заказала на сайте цифровой диктофон, его корпус был похож на флэшкарту. По заключению экспертизы, товар относли к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного наблюдения, а именно: для осуществления скрытой аудиозаписи и хранения информации.» — сообщили в прокуратуре по Нововисьбирской области.

Женщина так и не получила свой заказ. В начале февраля сотрудники Кольцовской таможни Екатеринбурга во время проверки рентгенаппаратом нашли и изъяли подозрительное устройство.

Пенсионерке грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовным делом занимается Барабинский суд.