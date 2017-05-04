Стена подъезда обрушилась на иномарку в центре Челябинска

Кирпичная стена у входа в подвал дома обвалилась прямо на припаркованную рядом иномарку в Челябинске — по одной из версий, строение обрушила «ГАЗель», сдавшая назад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 3 мая, днем во дворе дома по улице Свободы, 102. На Volkswagen Passat, стоявший у входа в подвальное помещение, рухнула стена подъезда. Со слов очевидцев, кирпичная постройка завалилась после того, как на опору наехала «ГАЗель», двигавшаяся задним ходом.