Стена подъезда обрушилась на иномарку в центре Челябинска
Горожане гадают, кто будет возмещать хозяину ущерб.
Горожане гадают, кто будет возмещать хозяину ущерб.
Кирпичная стена у входа в подвал дома обвалилась прямо на припаркованную рядом иномарку в Челябинске — по одной из версий, строение обрушила «ГАЗель», сдавшая назад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел в среду, 3 мая, днем во дворе дома по улице Свободы, 102. На Volkswagen Passat, стоявший у входа в подвальное помещение, рухнула стена подъезда. Со слов очевидцев, кирпичная постройка завалилась после того, как на опору наехала «ГАЗель», двигавшаяся задним ходом.
Как все было на самом деле, пока неизвестно, но иномарка получила многочисленные повреждения. Ее хозяин, по предварительным данным, не пострадал.
Пользователи соцсетей спорят по поводу того, кому придется возмещать ущерб водителю Passat. Одни считают, что виновата УК, другие полагают, что придется раскошелиться водителю «ГАЗели». А третьи и вовсе думают, что виноват водитель иномарки, поставивший свое авто слишком близко к дому.