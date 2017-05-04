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07:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Два колеса сняли воры с машины хабаровчанки

Сигнализация на иномарке не сработала.

Источник: Губерния онлайн

В микрорайоне Большая — Вяземская в ночь на среду неизвестные сняли с припаркованного автомобиля два колеса, сообщает портал «Губерния». Колеса исчезли только с левой стороны «Мазды Верисы»: правый борт машины попадал в поле зрения продавца расположенного неподалеку круглосуточного киоска.

Хозяйка оставила иномарку под окнами своего дома накануне вечером, вернувшись с работы. В половине седьмого утра хабаровчанка поняла, что добираться на службу ей придется другим транспортом.

Сигнализация, установленная в автомобиле, реагирует только на грубое вторжение, например открывание дверей. К слову, рядом с тем местом, где горожанка припарковала машину, есть автостоянка — оставить на ней машину на ночь можно за 100 рублей.

Женщина намерена писать заявление в полицию.

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