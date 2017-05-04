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07:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Крупный пожар в Верхотурском ГО возник из-за электросварки

МЧС ищет виновных.

Предварительной причиной крупного пожара в деревне Лаптева (Верхотурский ГО) является нарушение правил электросварочных работ. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о возгорании поступил вечером 3 мая — огнем на площади 1400 квадратных метров был охвачен деревянный склад с зерном. К полуночи пожар был потушен.

По итогам проверки будет принято решение о привлечении к ответственности должных лиц и работников предприятия.

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