Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Авианосец США пошел на сближение с кораблями ВМФ РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Эксперт называет причины скорого падения режима Порошенко – СМИ
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
07:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области браконьер заплатит 180 тысяч за убитого лося

В Муромцевском районе вынесен приговор охотнику за незаконную добычу лося.

Мировой судья Муромцевского района вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной охоте, причинившей крупный ущерб.

63-летний Анатолий Сезон в дневное время 26 октября прошлого года отправился на охоту в леса около деревни Алексеевка Муромцевского района. У сельчанина не было разрешения на охоту, однако имелось охотничье ружье, из которого он подстрелил лося. Факт незаконной охоты был установлен только спустя несколько дней, 30 октября охотинспектором охотхозяйства «Поречье».

Как отметили в прокуратуре Омской области, в результате незаконной охоты мужчина причинил региональному Минприроды крупный ущерб размером 120 тысяч рублей. Сперва Сизов признал свою вину, но затем отказался от всех признательных показаний, он не собирался и возмещать ущерб.

Тем не менее, суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей. Также суд обязал сельчанина полностью компенсировать причиненный охотой ущерб и уничтожить охотничье ружье ТО 54−12.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жителям Омской области угрожает опасное переувлажнение почвы
«Ювентус» победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина
Макрон не считает, что Париж и Москву объединяют одни ценности
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
Украина обжалует решение Интерпола о снятии с розыска Януковича
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Правозащитнице грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе
Спорт
Игуаин побил детей. «Ювентус» сильнее «Монако» в Лиге чемпионов Минимум усилий, один навес и одна фантастически красивая атака – и «Ювентус» едет домой победителем
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь