В Омской области браконьер заплатит 180 тысяч за убитого лося

Мировой судья Муромцевского района вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной охоте, причинившей крупный ущерб.

63-летний Анатолий Сезон в дневное время 26 октября прошлого года отправился на охоту в леса около деревни Алексеевка Муромцевского района. У сельчанина не было разрешения на охоту, однако имелось охотничье ружье, из которого он подстрелил лося. Факт незаконной охоты был установлен только спустя несколько дней, 30 октября охотинспектором охотхозяйства «Поречье».

Как отметили в прокуратуре Омской области, в результате незаконной охоты мужчина причинил региональному Минприроды крупный ущерб размером 120 тысяч рублей. Сперва Сизов признал свою вину, но затем отказался от всех признательных показаний, он не собирался и возмещать ущерб.

Тем не менее, суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей. Также суд обязал сельчанина полностью компенсировать причиненный охотой ущерб и уничтожить охотничье ружье ТО 54−12.