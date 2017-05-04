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07:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Крупными пожарами в Манском районе заинтересовались следователи

Местных чиновников заподозрили в халатности.

Следователи проводят проверку по факту крупных пожаров в Манском районе, уничтоживших более десятка домов. Информация опубликована 3 мая на официальном сайте СК РФ по Красноярскому краю.

Напомним, 27 апреля огонь охватил дома в деревне Белогорка. В пожаре сгорели 18 домов (8 жилых и 10 дачных). Спецслужбы ликвидировали возгорание лишь спустя три часа. Никто не пострадал, однако без жилья остались 12 человек.

Позже выяснилось, что виновником пожара стал местный 70-летний фермер, выжигавший траву на полях. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы за уничтожение чужого имущества по неосторожности.

Также сейчас проводится доследственная проверка в отношении руководства Шалинского сельского совета. Чиновников могут привлечь к ответственности по статье УК «халатность». Решение о заведении дела будет принято по результатам проверки.

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