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07:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

За сутки в Челябинской области потушили 29 лесных пожаров

Были задействованы 654 человека и 179 единиц техники.

Сотрудники пожарной охраны за сутки 3 мая потушили 29 лесных пожаров, общая площадь возгораний составила 368,1 гектара, сообщают в ГУ лесами Челябинской области.

За минувшие сутки произошло восемь возгораний в Шершнёвском лесничестве, семь — в Кунашакском, пять — в Чебаркульском, по два — в Кусинском, Пластовском и Уфалейском, по одному — в Аргаяшском, Брединском и Красноармейском. На тушении пожаров были задействованы 654 человека и 179 единиц техники.

«По состоянию на утро 4 мая на территории лесного фонда Челябинской области с начала пожароопасного сезона ликвидированы 243 пожара на площади 2127,77 га. На тушении были задействованы 2046 человек и 867 единиц техники», — рассказывают в ведомстве.

Напомним, южноуральцам ограничили въезд в леса из-за высокой пожарной опасности.

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