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08:03 (мск), источник: ДЕЙТА

19 лесных пожаров потушили за сутки в Приморье

В Приморье 19 лесных пожаров в 10 муниципалитетах на площади почти 580 гектаров ликвидировано за минувшие сутки, сообщает ИА «Дейта».

Краевой департамент лесного хозяйства информирует, что сейчас в Приморье действует 10 лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади около 150 гектаров. «Один природный пожар уже локализован в Партизанском районе на площади в 20 гектаров», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала года зарегистрировано 322 лесных пожара.

Специалисты обращают внимание на повышенный класс пожарной опасности леса на юге центральных районов Приморского края. Особый противопожарный режим введен в Приморье, соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности. В Приморье действует государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Илья Миронов.

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