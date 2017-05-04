Ректора УралГУФКа снова арестовали после 15 дней на свободе
Областной суд отменил решение Центрального суда, отпустившего обвиняемого во взятке.
Областной суд отменил решение Центрального суда, отпустившего обвиняемого во взятке.
Ректор УралГУФКа Евгений Орехов и его дочь снова отправлены на домашний арест после 15 дней на свободе — областной суд дал следователю время, чтобы закончить дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Областной суд отменил постановление Центрального райсуда об освобождении Евгения и Анастасии Ореховых, Игоря Чарикова и Валерия Поляка, замешанных в коррупционных преступлениях. Ректор, обвиняемый во взяточничестве, а также посредники, снова взяты под домашний арест. Глава вуза отстранен от должности в порядке статьи 331.1ТК РФ.
Находясь на свободе в течение 15 дней, Евгений Орехов приходил в университет, хоть и не был допущен до работы, пытался выделить себе личного водителя, требовал отпуск и два оклада. Однако Минспорта ему в этом отказало.
Расследование дела сейчас находится на завершающем этапе и продлено до 19 мая. Оно составило 50 томов. Допрошены более 70 свидетелей и проведены четыре трудоемкие экспертизы. Ректору Евгению Орехову предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), его дочери Анастасии Ореховой по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), Валерию Поляку и Игорю Чарикову по пунктам «а, б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве, совершенное в крупном размере).
Напомним, Орехов и его дочь были задержаны по подозрению в эпизоде, имевшим место 19 мая 2016 года. По версии следствия, ректор получил через посредников взятку — 200 тыс. рублей — за совершение действий, связанных с заключением государственных контрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза. Одним из посредников выступила 33-летняя дочь Орехова. Взамен она получала общее покровительство со стороны отца при заключении государственных контрактов для нужд вуза.