Ректора УралГУФКа снова арестовали после 15 дней на свободе

Ректор УралГУФКа Евгений Орехов и его дочь снова отправлены на домашний арест после 15 дней на свободе — областной суд дал следователю время, чтобы закончить дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».



Областной суд отменил постановление Центрального райсуда об освобождении Евгения и Анастасии Ореховых, Игоря Чарикова и Валерия Поляка, замешанных в коррупционных преступлениях. Ректор, обвиняемый во взяточничестве, а также посредники, снова взяты под домашний арест. Глава вуза отстранен от должности в порядке статьи 331.1ТК РФ.

Находясь на свободе в течение 15 дней, Евгений Орехов приходил в университет, хоть и не был допущен до работы, пытался выделить себе личного водителя, требовал отпуск и два оклада. Однако Минспорта ему в этом отказало.

Расследование дела сейчас находится на завершающем этапе и продлено до 19 мая. Оно составило 50 томов. Допрошены более 70 свидетелей и проведены четыре трудоемкие экспертизы. Ректору Евгению Орехову предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), его дочери Анастасии Ореховой по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), Валерию Поляку и Игорю Чарикову по пунктам «а, б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Напомним, Орехов и его дочь были задержаны по подозрению в эпизоде, имевшим место 19 мая 2016 года. По версии следствия, ректор получил через посредников взятку — 200 тыс. рублей — за совершение действий, связанных с заключением государственных контрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза. Одним из посредников выступила 33-летняя дочь Орехова. Взамен она получала общее покровительство со стороны отца при заключении государственных контрактов для нужд вуза.