В Башкирии разыскивается пропавшая девятилетняя Яна Перчаткина

По предварительным данным, утром девочка ушла в школу. Когда ребенок около 18.00 не вернулся домой, родители обратились в правоохранительные органы.

Сейчас школьницу ищут более 80 полицейских, десять поисковых групп, полицейские-кинологи, волонтеры и местные жители.

Приметы ребенка: рост около 145 см, волосы светлые по пояс. Была одета в вязаную белую кофту, белую рубашку, черную плиссированную юбку, розовые колготки, джинсовые балетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.