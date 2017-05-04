Женщина из Кургана погибла в лобовом ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла в 4 часа утра в Каргатском районе. 31-летний водитель автомобиля «Митцубиси Фусо Кантер» выехал на встречную полосу и врезался в «Джеми МК», им управлял 24-летний житель Курганской области.

В аварии погибла 53-летняя жительница Курганской области. Другие участники аварии не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства уточняются.