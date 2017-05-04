В Омске руководитель предприятия не платил зарплаты 97 сотрудникам
Прокуратура Советского округа вносила представления Евгению Леонтьеву, после чего было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Советского округа вносила представления Евгению Леонтьеву, после чего было возбуждено уголовное дело.
В Омске по инициативе прокуратуры Советского округа возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 97 работникам предприятия «СтиллПро».
В ходе проверки силовики выяснили, что сотрудники компании, специализирующейся на производстве изделий из металла, с декабря 2016 по февраль 2017 года не получали зарплату. Накопились долги в 6,3 миллиона рублей, хотя в кассе деньги были — 18, 3 миллионов ублей. Средства шли на другие цели.
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— Прокуратура Советского округа Омска вносила директору предприятия Евгению Леонтьеву представление, также по инициативе прокуратуры он привлекался к административной ответственности по ч.ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре по Омской области.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Прокуратура контролирует погашение долгов по зарплате и расследование уголовного дела.