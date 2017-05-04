В Омске руководитель предприятия не платил зарплаты 97 сотрудникам

В Омске по инициативе прокуратуры Советского округа возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 97 работникам предприятия «СтиллПро».

В ходе проверки силовики выяснили, что сотрудники компании, специализирующейся на производстве изделий из металла, с декабря 2016 по февраль 2017 года не получали зарплату. Накопились долги в 6,3 миллиона рублей, хотя в кассе деньги были — 18, 3 миллионов ублей. Средства шли на другие цели.

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— Прокуратура Советского округа Омска вносила директору предприятия Евгению Леонтьеву представление, также по инициативе прокуратуры он привлекался к административной ответственности по ч.ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре по Омской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Прокуратура контролирует погашение долгов по зарплате и расследование уголовного дела.