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07:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске руководитель предприятия не платил зарплаты 97 сотрудникам

Прокуратура Советского округа вносила представления Евгению Леонтьеву, после чего было возбуждено уголовное дело.

В Омске по инициативе прокуратуры Советского округа возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 97 работникам предприятия «СтиллПро».

В ходе проверки силовики выяснили, что сотрудники компании, специализирующейся на производстве изделий из металла, с декабря 2016 по февраль 2017 года не получали зарплату. Накопились долги в 6,3 миллиона рублей, хотя в кассе деньги были — 18, 3 миллионов ублей. Средства шли на другие цели.

Главная новость по теме В Омске топ-менеджера стройкомпании подозревают в невыплате зарплаты в 6,3 миллионов.

 — Прокуратура Советского округа Омска вносила директору предприятия Евгению Леонтьеву представление, также по инициативе прокуратуры он привлекался к административной ответственности по ч.ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре по Омской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Прокуратура контролирует погашение долгов по зарплате и расследование уголовного дела.

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